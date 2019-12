Wülfrath : Wie ein Pfarrer Weihnachten feiert

Pfarrer Thomas Rehrmann ist an den Weihnachtstagen auch in der Kulturkirche Wülfrath unterwegs. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Über die Feiertage hat Thomas Rehrmann viel zu tun. Wie er es schafft, Familie und Kirchenamt unter einen Hut zu bringen und ein besinnliches Weihnachtsfest zu feiern.

Obwohl Pfarrer Thomas Rehrmann von der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde an Heiligabend und Weihnachten schwer im Einsatz ist – mehrere Gottesdienste, eine Christmette und ein Weihnachtsbrunch stehen dieses Jahr auf dem Programm – empfindet er die Feiertage nicht als stressig. „Wie bei allen anderen auch passiert das Meiste in der Vorweihnachtszeit, wenn alles vorbereitet werden muss“, erzählt er. Die Predigten sind geschrieben, die Gottesdienste geplant. Was jetzt noch ansteht ist die Generalprobe für das Krippenspiel an Heiligabend. „Das wird nochmal spannend. Aber wenn alles gut läuft, ist der größte Teil geschafft.“

Wenn besagtes Krippenspiel am Heiligen Abend in der Kirche aufgeführt wird und er anschließend dem Posaunenchor zuhören kann, dann ist Weihnachten bei ihm angekommen, erzählt der Pfarrer. Nach dem Gottesdienst steht für ihn vor allem Familienzeit auf dem Programm. Mit Frau, Kindern, Schwiegereltern und Schwager wird in großer Runde bei ihm zuhause gegessen. Traditionell stehen Pute, Rotkohl und Kartoffeln, vorbereitet von seiner Frau, auf dem Speiseplan. Auch danach geht es traditionell weiter: Gemeinsam singen die Rehrmanns Weihnachtslieder. Dafür holen seine Frau und sein Schwiegervater ihre Blockflöten raus und begleiten den Gesang. Damit die Kinder nicht allzu geduldig sein müssen, dürfen sie danach endlich ihre Geschenke auspacken. Für Rehrmann ein besonders schöner Moment: „Durch die leuchtenden Kinderaugen erlebt man Weihnachten ganz anders mit.“

INFO Weihnachten in Wülfraths Kirchen Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde In der Stadtkirche wird Heiligabend 14.30 Uhr und 16 Uhr Familiengottesdienst und um 17.30 Uhr Festgottesdienst mit vielen Weihnachtsliedern gefeiert. Am 1. Weihnachten findet um 10 Uhr Gottesdienst sowie am 2. Weihnachten um 10 Uhr Sing-Gottesdienst statt.

Und auch in der Kulturkirche wird Heiligabend: 14.30 und 16.30 Uhr Familiengottesdienst sowie um 23 Uhr eine traditionelle Christmette zusammen mit der Kantorei gefeiert.

Während andere den Abend gemütlich ausklingen lassen, muss sich Pfarrer Rehrmann noch einmal aufraffen: um 23 Uhr findet die Christmette mit der Kantorei in der Kulturkirche statt. „Es ist zwar manchmal schwer, aber es lohnt sich jedes Mal“, erzählt er. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es jedes Jahr nämlich einen Calvados für alle Besucher, „zum Aufwärmen“. Da kann so ein Abend schon mal etwas länger gehen: „Meist bin ich dann erst so gegen halb 2 zuhause, wenn schon alles schläft.“

Auch der erste Weihnachtstag beginnt für Rehrmann in der Kirche. Ein weiterer Moment, in dem ihm die Besinnlichkeit des Weihnachtsfestes bewusst wird, findet am Ende des Gottesdienstes statt. Jeden Besucher begrüßt er persönlich und wünscht ihm eine frohe Weihnacht. „Ein besonders schönes Gefühl, auch wenn ich der 200. Person die Hände geschüttelt habe.“

Für den Rest der Feiertage – seine kirchlichen Pflichten hat er nach dem Gottesdienst am 25. alle erfüllt – steht die Familie im Vordergrund. Dann werden die Schwiegereltern und die Geschwister besucht, es gibt weitere Bescherungen für die Kinder, traditionelles Weihnachtsessen und jede Menge Spaziergänge.