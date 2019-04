Wülfrath : Wie eine Krankenschwester Hirtin wurde

Wülfrath Die Schäferei von Stefanie Lamberti setzt auf Bio. Aktuell hat sie 65 Tiere. Doch der Betrieb soll noch wachsen.

Die Natur hat schon immer eine große Rolle im Leben von Stefanie Lamberti gespielt. Als Kind verbrachte die Wülfratherin immer viel Zeit im Freien. Das ist ihr auch bei den eigenen Kindern wichtig. Doch heutzutage stelle sie immer wieder fest, dass mit steigendem Leistungsdruck der Kinder immer weniger Raum bleibe, in dem sie mal keinen Ansprüchen und Erwartungen genügen müssen. Seit 20 Jahren arbeitet die gelernte Krankenschwester auf der Intensivstation, doch sie weiß, dass sie diesen Beruf, den sie nur noch in Teilzeit ausübt, irgendwann an den Nagel hängt. Durch die Geburt ihrer Kinder, es sind drei Jungen, trat sie bereits im Job kürzer. 2014 durfte sie sich zertifizierte Naturpädagogin nennen, veranstaltete Kindergeburtstage in der Natur. Aktuell arbeitet sie noch mit Kindergärten und Schulen bei diversen Projekten zusammen. Seit 2015 ist sie auch noch Schäferin – und das mit Leidenschaft. „Wenn man einmal davon gefangen ist, ist das wie ein Virus, man kommt nicht mehr los“, erklärt Lamberti.