Spende aus Wülfrath : Erste-Hilfe-Koffer für Verwundete in der Ukraine

Wülfrath Bislang schlummerten sie in Kellern oder Garagenregalen. Doch nun verhelfen die DLRG und der Rotary Club Mettmann alten Verbandskästen zu einer zweiten Chance: Sie kommen in der Ukraine zum Einsatz.

Es werden weiterhin Verbandkästen und Erste Hilfe Materialien gesammelt. „Wir danken für die Zusammenarbeit mit den Sammelstellen und sammeln so lange weiter, wie Material gebracht wird“, sagt Heiko Dietrich. Verbandsmaterial kann in Wülfrath an den folgenden Stellen abgegeben werden: Rathaus (Eingang), Wülfrather Medienwelt, KFZ, Misini, Dekra und in der Rathaus Apotheke. Die Kästen einfach in die bereitstehenden Behälter legen. In Mettmann beteiligen sich alle Apotheken an der Sammelaktion. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an ausbildung@wuelfrath.dlrg.de oder an den Rotary-Club Mettmann (www.mettmann.rotary.de) wenden. Jan Bruns vom Rotary Club ist von dem Arrangement ebenfalls sehr begeistert. „Großartig, wie viel zusammengekommen ist und es kommt dort an, wo diese Dinge dringend benötigt werden. Viel Erfolg auf Ihrer Fahrt.“