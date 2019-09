Wülfrath : Interessensgemeinschaft rüstet sich fürs Kartoffelfest

Im vergangen Jahr kamen beim Aufwiegen insgesamt 525 Kilogramm Kartoffeln auf die Waage. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Bereits zum 32. Mal dreht sich ein Wochenende lang in Wülfrath alles um die Knolle. Am Sonntag ist verkaufsoffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Schwerdtfeger

Bummeln, einkaufen, Kultur, erleben – das versprechen die Organisatoren des diesjährigen Kartoffelfestes, die Werbegemeinschaft „Wülfrath pro“. Eröffnet wird die Traditionsveranstaltung am Samstag, 28. September um 11 Uhr an der Bühne an der Schwanenstraße. Wie in den Vorjahren erwartet die Besucher an zwei Tagen ein Liveprogramm mit insgesamt sieben Musikbands. Am Samstag treten „Westart“ (11.30 Uhr), „Dinomites“ (16 Uhr), „Coda control“ (18 Uhr) und „Optical Desaster“ (20 Uhr) auf. Am Sonntag folgen „New Horizons“ (11.30 Uhr), „Helga Weiß“ (15 Uhr) und „Das Dynamische Duo“ (18 Uhr).

Zwischendrin dreht sich alles um die Kartoffel – ob in kulinarischer Form, zum Beispiel als Folienkartoffel, Suppe, Reibekuchen oder Pommes oder integriert in Spielaktionen, wie dem Aufwiegen, am Samstag um 14 Uhr. Beim Aufwiegen handelt es sich mittlerweile um einen festen Bestandteil des Stadtfestes. Auf einer riesigen Waage nehmen der Vorstand von „Wülfrath pro“ oder andere Wülfrather Platz – ihr Gewicht wird gegen Kartoffeln aufgewogen. Diese kommen anschließend als Spende der Tafel zugute, wie „Wülfrath pro“-Vorsitzender Dirk Herbener erklärt.

Beliebt bei den Wülfrathern ist auch das Spiel „Promi im Sack“, Sonntag 14 Uhr, bei dem eine bekannte Persönlichkeit der Stadt mithilfe von Hinweisen erraten werden muss. Eine der Höhepunkte ist natürlich der Kartoffelschälwettbewerb am Sonntag ab 16 Uhr. Mitmachen kann jeder, der ein Messer oder einen eigenen Schäler mitbringt. Innerhalb von drei Minuten müssen die Teilnehmer möglichst viele Kartoffeln schälen, der Sieger erhält einen Pokal und ein anderes Präsent. Mitmachen können Gruppen oder auch Einzelkämpfer. Anmeldungen für den Schälwettbewerb sind schon jetzt möglich, telefonisch unter 0178 2892027 oder per E-Mail an vorstand@wue-pro.de. Gesucht werden auch noch Helfer für den Bierwagen an der Schwanenstraße.

Katoffelfest in Wülfrath Aufwiegen Mensch / Kartoffeln es wurden 525 Kg Kartoffeln für die Tafel Wülfrath. Foto: Blazy, Achim (abz)