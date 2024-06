Ehrenamt in Wülfrath Wer soll den Heimatpreis 2024 bekommen?

Wülfrath · Manch einer ist so begeistert von sich, dass er sein Projekt am liebsten selbst vorschlagen würden. Das ist nicht erlaubt. Denn der Heimatpreis 2024 soll diejenigen auszeichnen, die sich einfach still für ihre Mitmenschen engagieren.

03.06.2024

Die Stadt hat den Vorschlagsprozess für den Heimatpreis 2024 gestartet. Foto: Anna Mazzalupi

Die Stadt eröffnet die 2024er Ausgabe des Heimat-Preises. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe von 5000 Euro an maximal drei Preisträger verbunden. „Der Heimat-Preis würdigt seit einigen Jahren das vielfältige Engagement der Ehrenamtlichen, die sich für unsere Heimatstadt einsetzen. Ich freue mich schon auf viele Vorschläge und natürlich die Preisverleihung, die erneut während des Herzog-Wilhelm-Marktes stattfinden wird“, so Bürgermeister Rainer Ritsche. Alle Einwohner, Vereine und Institutionen mit Sitz in Wülfrath und die im Rat vertretenen Fraktionen dürfen Preisträger vorschlagen. Gegenstand der Förderung ist „die Würdigung und Hervorhebung von ehrenamtlichem Engagement und nachahmenswerten Praxisbeispielen im Bereich der Gestaltung von Heimat“. Eigenbewerbungen werden nicht angenommen. Die Vorschläge werden mittels Formblatt bei der Stadtverwaltung, Büro des Bürgermeisters, eingereicht. Anzugeben ist, wer vorgeschlagen wird, eine kurze Beschreibung des Engagements und Angaben zur vorschlagenden Person/Verein/Institution. Die Frist für die Abgabe von Vorschlägen endet am 30. Juli. Das Formblatt kann im Büro des Bürgermeisters angefordert werden: telefonisch unter 02058 18203, per Mail (a.schommer@stadt.wuelfrath.de) oder direkt über die Homepage der Stadt Wülfrath. Die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates und der Verwaltungsvorstand entscheiden über die Preisvergabe.

