Kriminalität in Wülfrath Wer kennt diesen mutmaßlichen Kartenbetrüger?

Wülfrath · Die Angaben der Polizei sind spärlich. Einem Ehepaar in Heinsberg sollen zum Jahreswechsel zwei EC-Karten abhanden gekommen sein. Ein noch unbekannter Mann hat damit eingekauft. In Dormagen, in Köln - und bei Poco in Wülfrath.

13.06.2024 , 11:23 Uhr

Im Kassenbereich von Poco in Wülfrath gefilmt und mit Erlaubnis des Amtsgerichts Aachen zur Foto-Fahndung ausgeschrieben: Wer kennt diesen Mann. Foto: Polizei Heinsberg

Die Kreispolizei Heinsberg sucht nach diesem Mann. Er hat am 22. Februar 2024 bei Poco in Wülfrath eingekauft und die Ware mit der Hilfe von EC-Karten bezahlt, die einem Ehepaar aus Heinsberg abhandengekommen sind. Das Mysterium: Obwohl zu diesem Zeitpunkt laut Polizei bereits seit sieben Tagen bekannt war, dass die Karten verschwunden waren, konnten sie in Wülfrath an der Kasse eingesetzt werden. Dort entstanden auch die Bilder, die nach Erlaubnis des Amtsgerichts Aachen zur Fahndung eingesetzt werden. Viel verrät die Polizei nicht zum Sachverhalt. In der Zeit zwischen dem 9. Dezember 2023 und dem 15. Januar 2024 seien die beiden EC-Karten des Heinsberger Ehepaares abhandengekommen. Mehr ins Details geht die Mitteilung nicht. Ein bislang unbekannter Mann setzte die Karten für mehrere Einkäufe ein. Diese Spur zieht sich über Dormagen, Köln bis hin nach Wülfrath. Dort filmte eine Kamera im Kassenbereich, wie ein Mann mit kurzen Haaren und Geheimratsecken, einer hell-beigen Jacke und dunkler Hose mit einer der Karten an der Kasse des Einrichtungshauses bezahlt. Eine Polizeisprecherin sagt auf Nachfrage: „Die Ware wurde dem Mann ausgehändigt.“ Nun hofft die Polizei anhand der Fotos auf Hinweise. Wer kennt diesen Mann, kann Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen. Das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven ist erreichbar unter Telefon 02452 9200

(dne)