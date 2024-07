Engagement in Wülfrath Wer gewinnt den Klimaschutzpreis 2024?

Es fängt im Kleinen und mit gutem Beispiel an. Das gilt auch beim Thema Klimaschutz. Damit das Ziel, die Erderwärmung so gering wie möglich zu halten, gelingt, ist jeder Einzelne gefragt, etwas für Mensch, Natur und Tier zu tun. Das kann ein Wildblumenbeet sein, der Umstieg auf erneuerbare Energien oder mehr Rad zu fahren. Alles, was Umwelt und Ressourcen schont, ist gut.