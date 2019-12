Zero Waste in Wülfrath : Wenn ein Leben ohne Müll Spaß macht

Zero Waste in Wülfrath

Wülfrath Zero Waste ist gar nicht so schwer: Experte Daniel Viebach zeigt, wie Müllvermeidung praktisch umsetzbar wird.

Seit Greta Thunberg aufgetaucht ist, hat sich die öffentliche Wahrnehmung einer „Klimakatastrophe“ beinahe ins Wahnhafte gesteigert. Mit dem Klimaschutz, der nun in vielen Ländern oberste Priorität hat, rücken auch andere Aspekte der Umweltverträglichkeit in den Fokus. Plastik wurde als Umweltzerstörer identifiziert und soll nun teils durch Gesetze aus den Abfalltonnen verschwinden. Warum das sinnvoll ist, und wie man sonst im Alltag mehr für die Umwelt tun kann, darüber referierte nun der Essener Experte Daniel Viebach.

Am 1. Februar 2020 findet im Rathaus die erste „Klimaschutz-Messe“ in Wülfrath statt. Neben Vereinen und Experten können auch Privatpersonen als Aussteller teilnehmen. Alle Ideen der Wülfrather sollen gesammelt und im Erdgeschoss mit unserer Klimaschutzmanagerin Ursula Kurzbach vorgestellt werden. Interessierte können sich bis zum 20. Dezember bei Franca Calvano unter 02058 18219 anmelden.

Bevor es zu den konkreten Müllvermeidungs-Tipps ging, lud Daniel Viebach die Gäste zu einer „Reise ins Ich“ ein. „Schließen sie die Augen und fühlen sie die einzelnen Zellen ihres Körpers“, sagte er mit beruhigender Stimme. Wie die Zellen des Körpers sei die ganze Erde ein großes Netzwerk, das durch kleinste Eingriffe leicht Schaden nehmen könne. Damit war der Bogen zum Umweltschutz gespannt. „Bilder von verschmutzter Natur sehen wir täglich in den Medien, und sie sind erschreckend“. Jedes Jahr würden 6,5 Millionen Tonnen Plastikmüll ins Meer gelangen. Und der treibe nicht nur an der Oberfläche, sondern zersetze sich durch mechanische Einflüsse zu Mikroplastik und gelange so in den Lebenskreislauf.