Leben in Wülfrath Wenn bei der Stadtführung der Herzog erscheint

Die Öffentliche Stadtführung findet am Samstag, 7. Oktober, ab 12 Uhr statt. Der Treffpunkt zu diesem anderthalbstündigen Rundgang durch die interessante Geschichte wird am Bronzestandbild „Wolf und Hirte“ vor der Kreissparkasse an der Ecke Am Diek/Goethestraße sein. Für die Teilnahme sind von Erwachsenen fünf Euro zu entrichten; die Teilnahme für Kinder ist hingegen kostenfrei. Hierzu ist keine Anmeldung erforderlich. Fragen der Teilnehmenden werden auf dem Rundgang jederzeit beantwortet.