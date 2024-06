Ergebnisse des Stadtradelns 2024 in Wülfrath Weniger Teilnehmer strampeln mehr Kilometer

Ein Blick auf die Daten der vergangenen drei Jahre zeigt folgende Entwicklung in Wülfrath: Im Jahr 2022 legten 140 Radelnde, darunter 19 Teams insgesamt 40.940 Kilometer zurück und vermieden so den Ausstoß von sechs Tonnen Kohlendioxid. Im Folgejahr stiegen die Zahlen an. 2023 waren 209 Teilnehmend (24 Teams) insgesamt 51.043 Kilometer unterwegs und sparten so acht Tonnen CO2 ein. Aktuell machten 127 Teilnehmend, darunter 13 Teams gemeinsam 34.657 Kilometer und senkten so den CO2-Ausstoß um sechs Tonnen.