Aktion der Landjugend : Wellenliegen laden zum Chillen ein

Wülfrath Landjugend übergibt Wellenliegen an Jugendhaus und Wasserwelt.

Der Bund der Deutschen Landjugend feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Seit 70 Jahren existiert der Zusammenschluss bereits, der mittlerweile mehr als 100.000 junge Menschen in verschiedenen Ortsgruppen vereint. Um das Jubiläum gebührend zu würdigen, fand anlässlich der sieben Jahrzehnte ein bundesweites, soziales Projekt statt: Die 70 Stunden- Aktion.

Die Landverbände wurden aufgerufen, ihre Ortsgruppen für soziale Aktionen in der eigenen Kommune zu motivieren. In Wülfrath wurde diesem Anstoß großes Engagement entgegengebracht. Die örtliche Landjugend fertigte in nur drei Tagen gleich drei Wellenliegen aus Holzpaneelen, die am vergangenen Dienstag ihren finalen Standorten übergeben wurden.