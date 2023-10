Einweihung in Wülfrath Margarethe Müllemanns Geschichte ist jetzt sichtbar

Gut sichtbar, genau das soll es auch sein: An der Schwanenstraße 12 wurde an diesem Montagmittag der erste „FrauenOrt“ NRW eingeweiht. Er erinnert an Margarethe Müllemann. Sie war eine Müllerin, die im 17. Jahrhundert um ihr Recht und ihre Existenz kämpfte. Ein Schild in pink-roten Farben am Haus, das früher zu ihrem Hof mit Mühle, Bäckerei und Brauerei gehörte, erinnert nun an ihre Geschichte und macht sie so sichtbar.