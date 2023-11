Baupfusch in Wülfrath Weitere Mängel an Kita Schulstraße entdeckt

„Mal wieder durchwachsene Nachrichten“ hatte Hochbauamtsleiter Georg Eickhoff im Jugendhilfeausschuss zum Baufortschritt in Sachen Kita Schulstraße zu berichten. Er fing mit dem Positiven an: Im Inneren des Gebäudes komme man ganz gut voran, die Grundleitungen für die Küche seien verlegt. Auch der Estrich sei bereits in fast allen Räumen bis auf drei verlegt. Innen liege man im Plan.