Vandalismus in Wülfrath Nun wurde der Siedler Wolf mit Farbe besprüht

Während der Siedler nur in Teilen besprüht wurde (Stiefel, Stock und Teile der Kleidung), wurde der gezähmte Wolf komplett in neue Farbe eingehüllt. Unbekannte hatte bereits in der vergangenen Woche die Statue „Der Kalker“ am Heumarkt komplett mit bronzener Farbe eingehüllt sowie eine Aufschrift auf die altes Stahlglocke der Evangelische-reformierten Gemeinde gesprüht, die nach dem Ausbau ihren Platz direkt vor der Stadtkirche gefunden hatte (wir berichteten).