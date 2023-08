Essen und Genuss in Wülfrath Weinfest überzeugt mit seinem Charme

Der Freitagabend galt, wie auch schon in den vergangenen Jahren, als „Düsseler Abend“. An diesem Tag kamen hauptsächlich Einheimische auf dem Dorfplatz zusammen und genossen die diversen Tropfen. Am Samstag und Sonntag schließlich waren auch vermehrt Besucher von außerhalb auf dem Weinfest anzutreffen.