Zeitenwende in Wülfrath Sonnenenergie für über 1600 Haushalte

Die schwarzen Flächen glänzen in der Sonne. Im Hintergrund leuchten die Felder saftig grün. Es ist ein ungewöhnlicher Blick, der sich auf dem Dach des neuen Logistikzentrums an der Henry-Ford-II-Straße bietet. Und zugleich symbolisiert er den Weg der zukünftigen Energieversorgung. Denn dort wurde am Donnerstag die größte Photovoltaik (PV)-Aufdachanlage in NRW eingeweiht. Auf den 50.000 Quadratmetern der Dächer der Swiss Life Asset Managers-Hallen produzieren knapp 11.000 Solarmodule mehr als vier Millionen Kilowattstunden Strom. Damit können gut 1600 Wülfrather Haushalte versorgt werden.