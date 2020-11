Kirchplatz vor der Stadtkirche : Ein Weihnachtswald für Wülfrath

Der Weihnachtswald nimmt Gestalt an: „Es soll wie ein echter Wald wirken“, sagt Landschaftsgärtner Jan Wetzel, der die Bäume spendete. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde feiert Weihnachten dieses Jahr etwas anders: mit einem Weihnachtswald vor der Kirche und einem Krippenweg zum Fest.

Wie ein Märchenwald wirken die aufgestellten Tannen auf dem Kirchplatz vor der Stadtkirche in Wülfrath: Rotfichten, Blau- und Nordtannen stehen zusammengewürfelt in verschiedenen Größen nebeneinander. „Es soll nicht perfekt und ordentlich sein, sondern wie ein echter Wald wirken“, sagt Jan Wetzel. Die Bäume sind eine Spende seiner Garten- und Landschaftsbau GmbH Sollazzo & Wetzel. Die Idee zum Weihnachtswald hatte die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Wülfrath.

Mit Lichterketten soll der Weihnachtswald beleuchtet werden. Etwa 40 Bäume werden aufgestellt, 25 davon werden geschmückt. „Dabei helfen uns unter anderem Kindergarten- und Schulkinder aus der Stadt“, erzählt der Pfarrer. Am ersten Advent wird der Weihnachtswald dann offiziell eröffnet.

Weihnachten soll das Gerüst an der „roten“ Kirche weg sein

St. Maria Himmelfahrt Hamminkeln : Weihnachten soll das Gerüst an der „roten“ Kirche weg sein

„Atem des Friedens“ – Gottesdienst macht Mut in der Pandemie

Kirchengemeinde in Radevormwald

Kirchengemeinde in Radevormwald : „Atem des Friedens“ – Gottesdienst macht Mut in der Pandemie

Weihnachten in Schaufenstern erleben

Aktion der christlichen Gemeinden in Wermelskirchen

Aktion der christlichen Gemeinden in Wermelskirchen : Weihnachten in Schaufenstern erleben

Der kleine Wald wird am Heiligen Abend durch einen Krippenweg in der Kirche ergänzt. Gottesdienstbesucher sollen sich selbstständig „auf den Weg nach Bethlehem machen“, erläutert Thomas Rehrmann. „Wir werden in der Kirche verschiedene Stationen der Weihnachtsgeschichte für einen Spazier-Gottesdienst aufbauen.“