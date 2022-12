Solidarität in Wülfrath Weihnachtstütenaktion der Tafel erreicht neuen Rekord

Ein seltenes Bild mit großer Bedeutung: Die Kirchenbänke in der Wülfrather Stadtkirche waren voll besetzt mit bunten und gut gefüllten Weihnachtstüten. Insgesamt 453 Stück waren es, die Anfang der Woche an Bedürftige ausgegeben wurden. Gepackt haben die Tüten Menschen, die anderen, denen es finanziell nicht so gut geht, eine Freude machen wollen. Dazu aufgerufen hatte die Tafel Niederberg.