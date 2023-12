Weihnachten in Wülfrath Von der Freude, andere zu beschenken

Als hätten die Menschen nur darauf gewartet, fahren Autos im Minutentakt vor die Sparkassenfiliale Am Diek, wo die Wülfrather Tafel traditionell ihren Drive-In für die Weihnachtstütenaktion errichtet. Fahrer oder Beifahrer hüpfen kurz aus dem Fahrzeug, öffnen den Kofferraum und überreichen eine vollgepackte Weihnachtstüte oder ein hübsch verpacktes Paket an die Ehrenamtler der Tafel, die nahezu im Akkord die liebevoll verpackten Weihnachtspräsente im Sprinter stapeln oder unter einem Pavillon zwischenlagern. „Frohe Weihnachten“, wünschen die edlen Spender und verschwinden so schnell wie sie kamen.