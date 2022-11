Musik in Wülfrath : Weihnachtsabend „Lille Juleaften“ im WIR-Haus

Die Musiker sorgen beim Lille Juleaften für einen schönen Weihnachtsabend im WIR-Haus. Foto: WIR

Wülfrath Für die passende Weihnachtsvorfreude sorgen am 5. Dezember fünf Musiker im WIR-Haus in Wülfrath. Unter dem dänischen Motto „Lille Juleaften“ – ein kleiner Weihnachtsabend – werden Weihnachtsklassiker in neuem Gewand, als handgemachte Musik mit folkigen Elementen gespielt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum kleinen Weihnachtsabend – auf dänisch auch „Lille Juleaften“ – lädt zu Montag, 5. Dezember, um 20 Uhr das Veranstaltungsteam des Vereins Wülfrather Ideen Räume (WIR) ins Wülfrather WIR-Haus, Wilhelmstraße 189, ein.

Die Künstler Hannes Johannsen (Gitarre und Gesang), Anne von Nordheim (Violine und Gesang), Juliane Grothe (Flöte und Gesang), Lutz Strenger (Piano und Gesang) und Lothar Meunier (Akkordeon) treten am „Lille Juleaften“ erstmals im WIR-Haus auf und gestalteten maßgeblich den Ablauf des kleinen Weihnachtsabends. „Unser Programm beschreibt Weihnachten irgendwo zwischen Besinnlichkeit und Wahnsinn“, sagt Lutz Strenger, der mit seinem Freund Hannes Johannsen unter anderem auch selbstgeschriebene Lieder vom gemeinsamen Weihnachtsalbum „Fenstersterne“ beisteuert. Das Publikum darf sich auf besinnliche, handgemachte Musik mit folkigen Elementen und den ein oder anderen Weihnachtsklassiker in frischem Gewand freuen.

„Alle Beteiligten spielen mit unfassbar viel Energie, sprühender Kreativität und Herzblut ihre Instrumente und sorgen für wohlig-warme Atmosphäre“, sagt Strenger. Wer mag, kann diese kreative Wärme noch physisch steigern, denn für jeden Besucher gibt es ein weihnachtliches Heißgetränk, wie Lothar Müller vom Team des WIR-Hauses verspricht.

Karten für den „kleinen Weihnachtsabend“ kosten bei Neanderticket 15 Euro (zuzüglich VVK-Gebühr www.neanderticket.de) sowie für Kurzentschlossene an der Abendkasse 18 Euro.

(rie)