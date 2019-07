Brunch bei der Awo : Weihnachten soll niemand einsam sein

Wülfrath Die Awo will erstmalig einen Weihnachtsbrunch veranstalten. Unterstützer in allen Bereichen werden noch gesucht.

Es ist schon äußerst ungewöhnlich, auf einer Pressekonferenz im Hochsommer über eine Weihnachtsaktion zu sprechen. Doch das hat in diesem Fall einen nachvollziehbaren Grund: Es ist das erste Mal, dass die Awo gemeinsam mit der Stadt ein Weihnachtsbrunch an Heiligen Abend veranstalten möchte und Neues braucht bekanntlich einige Vorlaufzeit.

Es gibt noch keine Erfahrungswerte: Wie viele Menschen werden von dem Angebot Gebrauch machen? Lassen sich Fahrdienste organisieren? Finden sich genügend Ehrenamtler zur Unterstützung? „Die Idee ist tatsächlich bereits im vergangenen Herbst entstanden“ erinnert sich Cornelia Weimer, Leiterin der Begegnungsstätte in Wülfrath, „aber da war die Zeit schlicht zu knapp bis Weihnachten, insofern machen wir es das erste Mal in diesem Jahr, dann aber richtig.“

Wer sich in irgendeiner Form an der Gestaltung und Umsetzung der geplanten Weihnachtsaktion beteiligen möchte, kann sich bei der AWO telefonisch unter 02058/77 55 09 melden.

Von elf bis 14 Uhr am 24. Dezember lädt die Awo in der Schulstraße zum gemeinschaftlichen und besinnlichen Weihnachtsbrunch ein. Ziel ist es, den Menschen, die die Feiertage ansonsten alleine zu Hause verbringen würden, ein wenig Geselligkeit anzubieten, ihnen zu signalisieren: Ihr seid nicht allein. „Wir können uns auch gut vorstellen, dass die Gäste hier untereinander Kontakte finden und im Anschluss vielleicht gemeinsam einen der Gottesdienste besuchen und bestenfalls noch danach zusammensitzen“, hofft Weimer, die schon mit mehreren Aktionen- darunter der regelmäßig stattfindende Mittagstisch „Flott in den Pott“- gezeigt hat, wie sehr ihr das Wohl der älteren Wülfrather am Herzen liegt.