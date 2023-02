Betreuung in Wülfrath Veränderungen bei Ogata Ellenbeek

„Die Stadt Wülfrath als Schulträgerin bedankt sich beim Förderverein der Grundschule Ellenbeek für die langjährige gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank richtet sich an Kurtula Gößl, die als Vorsitzende des Fördervereins die Durchführung des Offenen Ganztages in der Grundschule Ellenbeek in besonderer Weise gestaltet und wesentlich geprägt hat“, betont die Verwaltung. Der Förderverein habe mit seinem Engagement das Fundament für den Rechtsanspruch ab 2026 gelegt. Gemeinsam mit der Schulleitung wurde auch die perspektivische Rhythmisierung des Ganztages in den Blick genommen.