Schwimmbad wird renoviert und ausgebessert : Wasserwelt bereit für Jubiläums-Party

Wülfrath Die Corona-bedingte Pause nutzen Mitarbeiter des Schwimmbads, um Bad und Sauna gründlich zu renovieren und aufzuhübschen. Die noch unschön ausschauende Decke wird später ertüchtigt.

Von einer Wiedereröffnung aber ist das Hallenbad an der Goethestraße „weit entfernt“, wie beide mit Blick auf die behördlichen Corona-Verordnungen wissen. Hinter den Kulissen wird die Zeit genutzt, sprichwörtlich klar Schiff zu machen. „Seit der Schließung haben wir Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten vorgenommen“, berichtet Gerd Höhndorf über das, was vier Teilzeit- und drei Vollzeitkräfte – wenn sie nicht gerade in anderen Orga-Einheiten der Verwaltung unterstützend unterwegs waren – gerade absolvieren. Zunächst wurde das Wasser abgelassen, 600 Kubikmeter, um entlang des Edelstahlbeckens etwa die Abdeckung für Einströmkanäle zu ertüchtigen oder die Unterwasserscheinwerfer – sie sorgen für stimmungsvolle Illumination – gründlich zu überprüfen. Auch hier setzt sogenannter Flugrost an, bei anderen muss das Leuchtmittel ausgetauscht werden, berichtet der Fachmann über einzelne Aktionen.