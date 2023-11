Schwimmen in Wülfrath Wasserwelt wegen Wartung geschlossen

( Alle Jahre wieder, so könnte man es auch nennen. Wie die Stadt mitteilt, hat die Wülfrather Wasserwelt noch bis einschließlich Sonntag, 26. November, geöffnet. Bis dahin können Kinder noch in Ruhe planschen oder Schwimmer ihre Bahnen im Sportbecken ziehen. Danach, so die Stadt, werden turnusgemäß Wartungen und Reparaturen innerhalb des Gebäudes durchgeführt.