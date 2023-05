Schwimmen in Wülfrath Wasserwelt kämpft mit Personalausfällen

Nachdem bereits das Frühschwimmen im Bad am 19. Mai entfallen muss, müssen sich Besucher in den kommenden Tagen auch auf weitere Schließungen und Veränderungen einstellen. So wird es an diesem Dienstag, 23. Mai, am Nachmittag keine Gelegenheit geben, im großen Becken Bahnen zu ziehen oder im Kinderbecken zu planschen. Wie die Verwaltung mitteilt, bleibt die Wasserwelt dann nämlich geschlossen.