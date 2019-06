Tag der Offenen Gartenpforte : Was sich in Anderleuts Garten verbirgt

Was sich in Anderleuts Garten verbirgt

Wülfrath Seit 15 Jahren gewährt Gerda Rogge Besuchern einen Blick in ihren Garten. Anlass ist dazu der Tag der Offenen Gartenpforte.

Gerda Rogge hat nicht nur einen grünen Daumen, sondern gleich zehn grüne Finger, denn im Garten der Senioren gedeiht gefühlt jede Pflanzenart prächtig. Etliche Hochbeete nennt die leidenschaftliche Hobbygärtnerin ihr Eigen und versorgt sich mit den daraus entstehenden Gemüsesorten komplett autark. Wie ein solch erfolgreiches Gartenkonzept funktioniert, erläuterte Gerda Rogge gerne am Tag der Offenen Gartenpforte am vergangenen Samstag.

Seit 2004 führt die heute 88-Jährige ihre Gäste durch ihr Kleinod am Diakonissenweg. Unterstützung erhält die Naturliebhaberin seit einiger Zeit von ihrer Enkelin Haily- Fee. Die quirlige Siebenjährige hat in Omas Garten Krabbeln und Laufen gelernt und mittlerweile Blumendünger in den Adern. „Mein Lieblingsgemüse ist die Zwiebel“, verrät die Schülerin, während sie genüsslich die scharfe Pflanze verspeist. Oma Gerdas Lieblingsgemüse hingegen sind Tomaten. Denn diese, dessen ist sich die Gartenfachfrau sicher, schmecken aus dem eigenen Garten viel intensiver als vom Discounter. „Das ist natürlich mit allen Gemüsesorten so. Was ich nicht selbst verwerte, bekommt die Familie. So ernähren sich gleich mehrere Menschen von meinem Garten.“