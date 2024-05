Klimaschutz XXL in Wülfrath Warum Wüst das Kalksteinwerk Flandersbach besucht

Doch Geld alleine, stellte Liese klar, würde nicht helfen. Denn bisher seien Transport und Auslagerung von CO₂ in Europa illegal. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde just an diesem Tage in Deutschland auf dem Weg gebracht, kündigte Liese zufrieden an. Hendrik Wüst machte klar, dass Politik und Wirtschaft vor großen Herausforderungen stünden, die nur gemeinsam zu bewältigen seien, um Wohlstand und Klimaschutz nicht gegeneinander auszuspielen. „Ich bin überzeugt, dass es unsere Aufgaben ist, Industrieland zu bleiben, aber klimaneutral.“ Ein solches Unterfangen sei nur durch Innovationen und Ideen möglich. „Innovationen made in Germany, bei uns in NRW.“