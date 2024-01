Silvesternacht in Wülfrath Stromausfall zum Jahreswechsel

Das war ein ungewöhnlicher Jahreswechsel in Wülfrath, denn in Teilen der Stadt gab es keinen Strom. Betroffen war erneut der Bereich Wülfrath Süd sowie in Teilen von Düssel. So gab es unter anderem an der Kastanienallee, südlich der Lindenstraße, In den Eschen, Ulmenweg, Ligusterweg und Rotdornweg Versorgungsunterbrechungen. Bereits einige Tage zuvor, am 21. Dezember, kam es in dem Bereich zu Ausfällen.