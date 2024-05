Neanderland Wanderwoche in Wülfrath Wandern zwischen Museum und Zeittunnel

Im Rahmen der Neanderland Wanderwoche bieten der Zeittunnel Wülfrath und das Niederbergische Museum eine Wandertour über wenig begangene Wege rund um Wülfrath an. Es werden zwei verschieden lange Wanderstrecken angeboten, Sie sind nach Angaben der Experten etwa neun und dreizehn Kilometer Länge. Gestartet werden kann an den beiden Museen an der Bergstraße und am Hammerstein 5. Wer das Gruppenerlebnis sucht, sollte sich dort zwischen 10 und 12 Uhr auf den Weg machen.