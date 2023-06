Kultur in Wülfrath Walking Acts machen Innenstadt zur Bühne

Auf einmal erklingt Livemusik am Samstagmorgen mitten in der Innenstadt. Überrascht und erfreut bleiben die Menschen stehen, verweilen einen Moment und lauschen der Musik. Das liegt nur an einer Sache, denn es ist wieder so weit: Die Walking Acts sind in der Altstadt aktiv und sorgen beim Samstagsbummel für Abwechslung und Belebung. Den Auftakt bei der Veranstaltungsreihe, die durch den Stadtkulturbund Wülfrath und mit Unterstützung von Kulturbüro und Stadtmarketing der Stadt organisiert wird, bildeten die Musikfreunde Wülfrath.