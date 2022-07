Kultur in Wülfrath : Walking Acts machen Altstadt zur Bühne

Wülfrath Seit Mai läuft die Veranstaltungsreihe des Stadtkulturbundes zur Belebung der Innenstadt. Als nächstes sorgen die Musikfreunde Wülfrath für Unterhaltung in der Innenstadt.

(am) Bei den Walking Acts, die bereits seit Mai am Samstagvormittag für Abwechslung in der Wülfrather Fußgängerzone sorgen, dürfen natürlich auch die Musikfreunde Wülfrath nicht fehlen. Sie sind am kommenden Samstag, 23. Juli, an der Reihe. In bunter Besetzung spielen sie von 10.30 bis 11.45 Uhr Stücke wie „Amazing Grace“, „Can You Feel The Love Tonight“, „Wellerman“, „Wind Of Change“ und „Sun Of Jamaica”. Die Musikfreunde sind nun schon zum zweiten Mal am Walking Act beteiligt. Organisiert wird die Reihe vom Stadtkulturbund. Geboren wurde die Idee aus der Corona-Pandemie heraus. Sowohl Künstlern als auch Bürgern sollte so unter Pandemiebedingungen Kultur geboten werden – quer durch die ganze Stadt. Foto: Musikfreunde