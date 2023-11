Teilhabe in Wülfrath Wahlvorstand Seniorenvertretung informiert über Arbeit

Mit großen Schritten kommt die Wahl zur neuen Seniorenvertretung näher. Der Wahlvorstand informiert über seine Arbeit und die neue Seniorenvertretung am kommenden Samstag, 2. Dezember, von 10 bis 12 Uhr an seinem Infostand auf dem Sparkassenvorplatz. Auch weitere Kandidaten werden dort für Gespräche bereit stehen. Die Stadtverwaltung stellt dafür den Markstand zur Verfügung, um auch bei schlechtem Wetter einigermaßen geschützt zu sein. „Nach wie vor werden auch noch Interessierte gesucht, die sich zur Wahl in die Seniorenvertretung stellen. Nur mit einem breit aufgestellten Kandidat*innenkreis ist es schließlich möglich, die Wülfrather Bevölkerung mitzunehmen und die Seniorenvertretung dauerhaft aufzustellen“, erklärt Sozialamtsleiter Mike Flohr, der die Wahlleitung übernommen hat. Anders als geplant, wird es am Stand aus hygienischen und nachhaltigen Gründen kein Kaffee- und Kuchenangebot geben. Wer Samstag nicht kann, kann auch zur nächsten, öffentlichen Wahlvorstandsitzung am 7. Dezember, 10 Uhr, im kleinen Sitzungssaal des Rathauses gehen. Die Geschäftsstelle des Wahlvorstandes ist dienstags unter Telefon 02058 18216 oder per E-Mail an seniorenvertretung@stadt.wuelfrath.de zu erreichen.