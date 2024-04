EU-Wahl 2024 in Wülfrath Wahlräume ändern sich zur Europawahl

Weitere Wege werden die Flandersbacher in Kauf nehmen müssen. Denn der Wahlraum in der Gaststätte Flandersbach steht für die Stimmbezirke 9032, Flandersbach 1, und 9142 Stimmbezirk, Flandersbach 2, nicht mehr zur Verfügung. Leider konnte im Bereich Flandersbach kein anderer Wahlraum gefunden werden, erklärt die Stadt. Daher hat die Verwaltung beschlossen, den Stimmbezirk 9032, Flandersbach 1, wieder in den ursprünglichen Wahlbezirk 9030, Schule am Berg, Bergstraße 20, und den Stimmbezirk, 9142 Flandersbach 2, wieder in den ursprünglichen Wahlbezirk 9140, Vereinsheim Kalkstadtnarren, Am Kliff 8, zurückzuverlegen.