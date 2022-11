Gesundheit in Wülfrath : Herzerkrankungen rechtzeitig erkennen

Gesundheit in Wülfrath

Wülfrath/Niederberg Fast vier Millionen Menschen leiden an einer Herzkrankheit. Doch es gibt Behandlungsmöglichkeiten. Welche, darüber klärt Spezialist Dr. med. Lars Bansemir auf.

Bei einer Herzschwäche, auch Herzinsuffizienz genannt, ist das Herz nicht mehr in der Lage, den Körper ausreichend mit Blut und deshalb mit lebenswichtigem Sauerstoff zu versorgen. Dies führt zu typischen Symptomen wie Luftnot bei Belastung oder auch stark geschwollenen Beinen. In Deutschland leiden fast vier Millionen Menschen an einer Herzschwäche.