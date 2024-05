Dr. Christiane Groß in Wülfrath Warum ein Frauenherz ein kleines Männerherz ist

Welche Rolle das Geschlecht spielt und wie wichtig deshalb geschlechterspezifische Medizin ist, erfahren Frauen in einem Vortrag, zu dem das Frauennetzwerk Wülfrath gemeinsam mit der Volkshochschule Mettmann-Wülfrath einlädt. Unter dem Titel „Geschlechterspezifische Medizin – Lebenswichtige Einblicke“ findet er am 23. Mai, 19 bis 21 Uhr, in der Awo, Schulstraße 13, statt.