Verkehrserziehung in Wülfrath: Stadtspatzen sind verkehrsfit

Wülfrath Vorschulkinder der Kita haben das richtige Verhalten als Fußgänger geübt. Polizist Guido Müller überreichte den Teilnehmern dafür nun den Mobilitätspass.

Nele ist die erste, die Guido Müller aufruft und die den Mobilitätspass überreicht bekommt. Das Mädchen weiß inzwischen ganz genau, wie man sich an Ampeln, Zebrastreifen und auch sonst als Fußgänger verhalten muss. In der kommunalen Kita „Stadtspatzen“ an der Wilhelmstraße hat Nele am Verkehrserziehungsprojekt teilgenommen. Bezirksbeamter Guido Müller hat dieses Training bislang jedes Jahr mit den Kindern durchgeführt, die nach den Sommerferien eingeschult werden. In diesem Jahr waren es insgesamt 24 Kinder.