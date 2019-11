Sprachkompetenzen und Leselust fördern : Vorlesepaten dringend gesucht

Wülfrath Ehrenamtler sorgen in der Wülfrather Medienwelt dafür, dem Nachwuchs Bücher und Co. näher zu bringen.

Sie selbst haben eine starke Affinität zu gut erzählten Geschichten und mögen die Darreichungsform per Buch. Von ihrerer Liebe zur Literatur, aber auch, um die Jüngsten in ihren sprachlichen Kompetenzen zu födern, sind Damar Bittner und Heiko Beneke Vorlesepaten. Nicht nur anlässlich des bundesweiten Vorlesetages, der Freitag, 15. November gefeiert wird, lassen sie ihre Stimmen erklingen. Regelmäßig sind beide in Wülfraths Medienwelt an der Wilhelmstraße tätig.