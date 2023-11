Mitgestalten in Wülfrath Die Wahlvorbereitung zur Seniorenvertretung läuft

Die Wahl zur Neugründung der „Seniorenvertretung – Aktiv für Wülfrath“ rückt näher und die Vorbereitungen laufen hinter den Kulissen bereits an. Am 26. Februar können rund 7200 Einwohner ab 60 Jahren ihr neues Sprachrohr in der Stadt wählen – erstmals wieder seit fünf Jahren. Denn da löste sich der alte Seniorenrat mangels Mitgliedern auf.