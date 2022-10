Schlagerparty in Wülfrath : Vivien Scarlett Heymann tritt in der M3 Bar auf

Schlagersängerin Vivien Scarlett Heymann singt in der M3 Bar. Foto: Privat

Sie ist bekannt aus dem TV-Casting-Format „Deutschland sucht den Superstar“, an dem sie 2017 teilnahm. An diesem Samstag, 22. Oktober, ist sie zu Gast in der Kalkstadt: Schlagersängerin Vivien Scarlett Heymann.

Die Wuppertaler Sängerin ist der Hauptstar der Schlagerparty in der M3 Bar in der Innenstadt. Seit ihrer Castingteilnahme tritt sie mit anderen Stars der Schlagerszene auf – deutschlandweite oder auch auf Mallorca.

Die Schlagerparty startet um 20 Uhr. Der Auftritt von Vivien Scarlett Heymann ist für 21 Uhr vorgesehen. Im Anschluss an Heymanns Auftritt übernimmt der Wülfrather Schlager-DJ, DJ Dennis, die Musik und wird die Gäste zum Tanzen bringen.