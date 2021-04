Gegenverkehr missachtet : Vier Verletzte und 30.000 Euro Schaden nach Crash

Wüfrath Vielleicht war es nur ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit, das Ergebnis ist bitter. Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Wülfrath verletzten sich vier Personen, es entstand ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro.

Ein 79-jähriger Mann aus Heiligenhaus befuhr in Begleitung seiner 73-jährigen Ehefrau in einem Pkw Ford Focus die Wülfrather Straße und wollte nach links in die Meiersberger Straße abbiegen. Dabei übersah er den Gegenverkehr, so dass es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Skoda Yeti. In diesem Auto saßen eine 67-jährige Frau aus Mettmann und ihr 71-jähriger Ehemann, die die Kreuzung geradeaus befahren wollten.