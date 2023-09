Mobilität in Wülfrath Am Donnerstag stehen Wege in die City auf dem Prüfstand

Wie gut läuft es sich in der Stadt zu Fuß? Was muss getan werden, um das zu Fuß gehen attraktiver und komfortabler zu machen? Diesen Fragen gehen derzeit die Experten vom Planungsbüro Via aus Köln auf den Grund. Im Rahmen des Fußverkehrs-Check NRW vom Verkehrsministerium NRW und dem Zukunftsnetz Mobilität NRW analysieren sie den Zustand der Bürgersteige und der Wegeverbindungen im Stadtgebiet. Verbesserungsvorschläge fassen sie dann in einem Maßnahmenkatalog zusammen.