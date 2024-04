Vortrag in Wülfrath

Die Lebenssituation von Frauen in Afghanistan ist seit der Machtergreifung der Taliban im August 2021 zusehends schlechter geworden. Die Taliban haben mehr als 60 Dekrete erlassen, mit denen afghanische Mädchen und Frauen unerbittlich und systematisch unterdrückt werden. Zurzeit werden in Afghanistan vielfach Frauen, insbesondere Frauen der Hazara, verhaftet unter dem Vorwand, ihre Kleidung sei nicht angemessen. Auch arbeiten dürfen Frauen nicht. Noch schlimmer: Es gibt Berichte über Zwangsverheiratung, Zwangskonversion zum Islam und andere Formen von Gewalt gegen Frauen. Unter Gewalt und Verfolgung leiden besonders Hazara-Frauen. Hazara sind eine ethnische Minderheit in Afghanistan und Pakistan.