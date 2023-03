Finanzen in Wülfrath So beugt Frau der Altersarmut vor

Die Gehaltslücke führt aber noch zu einem weiteren Umstand: Altersarmut. Häufiger sind Frauen davon betroffen – auch, weil sie sich nicht früh genug um ihre Finanzen und die Rente gekümmert haben. Um das zu ändern, bietet die Volkshochschule Mettmann-Wülfrath (Vhs) in Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten der Städte Mettmann und Wülfrath den Kursus „Frauen und Finanzen“ am 25. März von 14.30 bis 17.30 Uhr in der Vhs an der Schulstraße 7 in Wülfrath an.