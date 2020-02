Gelebter Glaube in Wülfrath : Vesperkirche ist Publikumsliebling

Wülfrath Viele Wülfrather nutzen das Angebot.

Nach den ersten beiden Wochen lässt sich ein positives Fazit zur Vesperkirche in der Apostelkirche ziehen. Wie im vergangenen Jahr auch ist die Resonanz großartig: beinahe täglich waren etwa 350 Besucher in Niederberg, darunter viele Wülfrather. Denn das Angebot dieses Formats wird in diesem Jahr nicht, wie noch 2019, in der Kalkstadt fortgeführt.