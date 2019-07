Wülfrath : Verwaltung will mit Jobcenter Mettmann kooperieren

Wülfrath Künftige Hilfe bei verwaltungsrelevanten Fragen erhofft sich die Stadtverwaltung durch einen Beitritt in die rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“, die in der Trägerschaft des Landes NRW und des Ministeriums für Digitalisierung steht.

Einstimmig haben sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses zuletzt für den Beitritt ausgesprochen, der nun mit einer einmaligen Stammkapitalzahlung in Höhe von 1000 Euro in Angriff genommen werden soll. Bürgermeisterin Dr. Claudia Panke hält die Beitrittsbekundung besonders in Hinblick auf künftig aufkommende Anforderungen im Bereich der Digitalisierung für hilfreich. „Die Anstalt unterstützt ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung“, lautet der deutliche Vorteil einer Kooperation, der in der Beschlussvorlage seitens der Verwaltung benannt wird. Dass der Beitritt zunächst als Vorratsbeschluss zu verstehen ist und noch keine konkreten Maßnahmen mit Hilfe der Anstalt in Angriff genommen werden sollen, gab die Verwaltung ebenfalls an.