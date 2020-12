Abstand in der Corona-Pandemie : Verstärker-Busse für Schüler in Wülfrath

Verstärker-Busse für Schüler in Wülfrath

Abstand in der Corona-Pandemie

Wülfrath Zunächst bis zum Beginn der Weihnachtsferien sorgen weitere Busse für mehr Abstand unter den sie Nutzenden. Kosten trägt das Land NRW.

() Die geltenden AHA-Regeln einzuhalten, ist im privaten Bereich leicht, bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsregeln nicht immer. Im ÖPNV werden deshalb seit Mittwoch vergangener Woche – zunächst bis zum Beginn der Weihnachtsferien – so genannte Verstärker-Busse zu den Wülfrather Schulen eingesetzt. Diese Busse sollen in Stoßzeiten zu Schulbeginn sowie nach Schulschluss dazu beitragen, den Schülerverkehr zu entzerren und so das Infektionsgeschehen zu reduzieren.