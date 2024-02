Martyrium in der Klinik Aprath Die Rückkehr der misshandelten Kinder

Der Moment, als alle Hoffnung verloren ging, hat sich bei Sigrid fest eingebrannt: „Als mich meine Mutter zum ersten Mal nach vielen Wochen besuchte, da dachte ich, nun holt sie mich hier heraus.“ In Briefen hatte die damals Elfjährige, an offener Tuberkulose erkrankte, ihren Eltern 1971 geschildert, was mit ihr in der Klinik Aprath alles geschieht. Stundenlang wurde sie ans Bett festgeschnallt, zur „Liegekur“. Es gab einen Essenszwang – Erbrochenes musste ein zweites Mal gegessen werden. Kehlkopfabstriche wurde derart rau durchgeführt, dass der Hals auch noch nach Tagen schmerzte. Dazu gab es Zwangsduschen mit dem kalten Wasserstrahl auf die Genitalien und sexualisierte Übergriffe durch zahlreiche Frauen, die als Schwestern oder Pflegerinnen in der Klinik Aprath arbeiteten.