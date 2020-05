Natur und Umwelt : Wildmüller verdrecken regelmäßig Areal an Fliehter Runde

Wülfrath Wildmüller sind und bleiben in Wülfraths Natur ein Problem. Wo der Vandalismus an der Fliether Runde Spuren mit wilden Schlafplätzen, Feuerstellen und eigenen Radwegen mit aufwendigem Parcours hinterlassen hat, berichtet Hans-Joachim Czerwonka.

Ausrangiertes Plastik in den Sträuchern, per Trampelpfad selbst erstellte Radwege, unerlaubte Feuerstellen – die Liste der Wildmüll-Delikte ist lang. Auch wenn Ulrike Eberle von der Stadtverwaltung alljährlich den überaus erfolgreichen „Dreck weg Tag“ organisiert, bleibt in Hans-Joachim Czerwonkas Alltag mehr als genug zum Ausputzen. Bei Lhoist ist er zuständig für Grundstücke und Liegenschaften und hat als Kümmerer ein Auge auf das, was vor der Haustür passiert.

Generell seien die Zerstörungen zwar zurück gegangen, erlebten aber gerade in den vergangenen Wochen einen regelrechten Schub. Das belegen auch die Beobachtungen, die bei den „OPA-Begehungen“ gemacht werden: Seit 2013 besteht diese Ordnungspartnerschaft zwischen der Stadt Wülfrath, der Kreispolizei Mettmann und den Kalkwerkern. Dabei werden an zehn ausgewählten Terminen im Jahr Wanderwege wie Fliether Runde, Scheidter Höhenweg sowie Rundwanderweg-Eignerbach abgefahren und inspiziert. Regelmäßig stehen Reparaturen und Pflegearbeiten an. Die Basispflege der Wege durch die Kalkwerke, die zusammen etwa 21 Kilometer betragen, umfasst neben Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen die Leerung von Mülleimern auch Grünschnitt-Arbeiten. Hans-Joachim Czerwonka appelliert an die Vernunft der Besucher: „Leinen Sie ihre Hunde an und benutzen Sie ausschließlich die vorgesehenen Wege. Rauchen sowie Feuerstellen und Grillen im Wald sind wegen der hohen Waldbrandgefahr absolut verboten.“ Denn: „Wanderwege und Anlagen sind schön und mir ans Herz gewachsen.“