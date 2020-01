Schließung in der Innenstadt Wülfraths : Geschlossene Postfiliale in der City sorgt für Theater

Geschlossene Postfiliale in der City sorgt für Theater

Wülfrath Neuerdings verfügt Wülfrath nur noch über eine Postfiliale im Stadtgebiet und hat keine Postbank mehr.

Von außen schaut alles unverändert aus und der Lotto-Totto-Betrieb läuft unverändert weiter. Wer aber das Geschäft an der Wilhelmstraße im Herzen der Innenstadt betritt, blickt in der Ecke auf leere, ausgeräumte Stellagen und ein paar letzte Flyer, die die Produkte der Post bewerben. Der Grund: Die Filiale der Deutschen Post ist nun Geschichte. Sie wurde geschlossen.

Der Unmut der Bürger darüber ist groß, zumal, da es offensichtlich keinerlei Ankündigungen zu diesem Vorhaben gab. Dem Vernehmen nach sei spontan dieser Entschluss seitens der Deutschen Post gefasst worden. „Offensichtlich ist das binnen Minuten passiert“, berichtete Bürgermeisterin Claudia Panke in der Sondersitzung des Stadtrats zu Wochenanfang. Noch schlimmer, als eine Postfiliale zu verlieren, ist ein anderes Ergebnis: In Wülfrath gibt es nun keine Postbank mehr. „Das ist dramatisch“, beurteilte die Bürgermeisterin diese Situation.

„Dieser Zustand ist nicht akzeptabel“, führte sie zum Stand der Dinge aus und versprach „wir werden am Ball bleiben“. Die Ansprechpartner seitens der Deutschen Post hätten versichert, man suche „mit Hochdruck“ nach Lösungen.

Im Zeitalter von WhatsApp, E-Mail und Co. werden sicher nicht mehr so viele Briefe verschickt wie in den Nullerjahren. Briefmarken kaufen und Paketpost auf den Weg zu bringen seien aber eine Art Daseinsversorgung. Dazu zählt auch maßgeblich, das Angebot der Postbank ohne weite Wege nutzen zu können.