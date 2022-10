Unfall in Wülfrath : Verletzter Fußgänger außer Lebensgefahr

Unfall in Wülfrath

Wülfrath Ein 27-jähriger Duisburger wurde Donnerstag von einem Auto erfasst und erlitt schwere Kopfverletzungen. Per Hubschrauber wurde er in eine Spezialklinik geflogen.

Gute Neuigkeiten von der Kreispolizeibehörde Mettmann: Der 27-jährigen Duisburger, der am Donnerstagmorgen (13. Oktober) bei dem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße schwer verletzt wurde (die RP berichtete), konnte von der Intensivstation auf die normale Station verlegt werden. Er muss wohl mehrere Schutzengel gehabt haben, denn die Kopfverletzungen stellten sich im Krankenhaus als nicht so schwerwiegend heraus, wie zunächst angenommen. Der Duisburger befindet sich außer Lebensgefahr und kann die Intensivstation wieder verlassen. Er wird jedoch nach wie vor stationär in der Spezialklinik behandelt.